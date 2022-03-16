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Удлинитель У-Р-20/1,3 1084 (на рамке, 20 м)
4.5
2
Найти аналог
Удлинители на рамке
    Удлинитель У-Р-20/1,3 1084 (на рамке, 20 м)
    Арт. X1090185
    4.5
    2

      Удлинитель У-Р-20/1,3 1084 (на рамке, 20 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090185
      4.5
      2

      Характеристики

      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Мин. рабочая температура, °C
      		-40
      Особое применение
      		садовая техника
      Цвет провода
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель на рамке прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы