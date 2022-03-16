Удлинитель У-Р-20/1,3 1084 (на рамке, 20 м)
Арт. X1090185
Характеристики
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
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Мин. рабочая температура, °C
|-40
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Особое применение
|садовая техника
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Цвет провода
|черный
- Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель на рамке прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы