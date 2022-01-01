Удлинитель Нева УН-190*30*30, 005.47.0560-03
Арт. О00000028890
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|1
- Удлинители «НЕВА» для колес металлических. Применяются для увеличения колеи агрегатов на 400 мм. Удлинитель применяется для увеличения колесной базы при подсоединении мотоблока к телеге.
Преимущества
- Сам мотоблок приобретает наибольшую устойчивость, что значительно улучшает обращение с аппаратом
- Установка осуществляется на выходные валы мотоблока без помощи специального оборудования