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Удлинитель Нева УН-190*30*30, 005.47.0560-03
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Удлинители колесных осей
    Удлинитель Нева УН-190*30*30, 005.47.0560-03
    Арт. О00000028890
    Удлинитель Нева УН-190*30*30, 005.47.0560-03

      Удлинитель Нева УН-190*30*30, 005.47.0560-03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028890

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинители «НЕВА» для колес металлических. Применяются для увеличения колеи агрегатов на 400 мм. Удлинитель применяется для увеличения колесной базы при подсоединении мотоблока к телеге.

        Преимущества

        • Сам мотоблок приобретает наибольшую устойчивость, что значительно улучшает обращение с аппаратом
        • Установка осуществляется на выходные валы мотоблока без помощи специального оборудования