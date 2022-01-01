Удлинитель Нева УН-190*30*30, 005.47.0560-03

Преимущества

Сам мотоблок приобретает наибольшую устойчивость, что значительно улучшает обращение с аппаратом

Установка осуществляется на выходные валы мотоблока без помощи специального оборудования

Удлинители «НЕВА» для колес металлических. Применяются для увеличения колеи агрегатов на 400 мм. Удлинитель применяется для увеличения колесной базы при подсоединении мотоблока к телеге.