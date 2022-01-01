Удлинитель Ombra 221205, 1/2"DR, 125 мм

Стержень с присоединительным квадратом на одном конце и гнездом того же размера на другом. Основная область применения: передача крутящего момента на труднодоступные и заглубленные резьбовые соединения. Удлинитель изготовлен из хромованадиевой стали в соответствии DIN 3123. Отвечает требованиям ГОСТ 25600-83. Имеет зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие. В верхней части инструмента имеется накатка для ручной передачи момента при свободном вращении крепежа.