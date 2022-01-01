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Удлинитель Ombra 221210, 1/2"DR, 250 мм
Найти аналог
Удлинители для сверла
    Удлинитель Ombra 221210, 1/2"DR, 250 мм
    Арт. ombratools_2523
    Удлинитель Ombra 221210, 1/2"DR, 250 мм

      Удлинитель Ombra 221210, 1/2"DR, 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2523

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.38
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Стержень с присоединительным квадратом на одном конце и гнездом того же размера на другом. Основная область применения: передача крутящего момента на труднодоступные и заглубленные резьбовые соединения. Удлинитель изготовлен из хромованадиевой стали в соответствии DIN 3123. Отвечает требованиям ГОСТ 25600-83. Имеет зеркальное, коррозионностойкое, устойчивое к механическим воздействиям хромоникелевое покрытие. В верхней части инструмента имеется накатка для ручной передачи момента при свободном вращении крепежа.