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Удлинитель промышленный ПВС 2х1.5х50м, Рmax=3.5 кВт
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Промышленные удлинители
    Удлинитель промышленный ПВС 2х1.5х50м, Рmax=3.5 кВт
    Арт. X1090218
    Удлинитель промышленный ПВС 2х1.5х50м, Рmax=3.5 кВт

      Удлинитель промышленный ПВС 2х1.5х50м, Рmax=3.5 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090218

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Особое применение
      		тяжелые условия
      Цвет провода
      		черный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы