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Силовой удлинитель У-К-30/1,3 кВт 1018
5.0
2
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Силовые удлинители
    Силовой удлинитель У-К-30/1,3 кВт 1018
    Арт. X109050
    5.0
    2

      Силовой удлинитель У-К-30/1,3 кВт 1018

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X109050
      5.0
      2

      Характеристики

      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Мин. рабочая температура, °C
      		-40
      Особое применение
      		садовая техника
      Цвет провода
      		черный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Модель предназначена для строительных работ. Наличие катушки обеспечивает удобство хранения, транспортировки, а также быструю размотку и смотку кабеля. Изделие оборудовано четырьмя розетками. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы