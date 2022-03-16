Силовой удлинитель У-К-30/1,3 кВт 1018
Арт. X109050
Характеристики
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
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Мин. рабочая температура, °C
|-40
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Особое применение
|садовая техника
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Цвет провода
|черный
- Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Модель предназначена для строительных работ. Наличие катушки обеспечивает удобство хранения, транспортировки, а также быструю размотку и смотку кабеля. Изделие оборудовано четырьмя розетками. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы