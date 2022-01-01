Удлинитель силовой У-К-40/2,2кВт 1006
Арт. X109051
Характеристики
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Наличие термовыключателя
|Нет
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Крышка на розетке/гнезде
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Крепление на стену
|Нет
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Заземление
|Нет
- Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Модель предназначена для строительных работ. Наличие катушки обеспечивает удобство хранения, транспортировки, а также быструю размотку и смотку кабеля. Изделие оборудовано четырьмя розетками. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы