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Удлинитель силовой У-К-50/2,2кВт 1007
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Силовые удлинители
    Удлинитель силовой У-К-50/2,2кВт 1007
    Арт. X1090236

      Удлинитель силовой У-К-50/2,2кВт 1007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090236

      Характеристики

      Наличие термовыключателя
      		Нет
      Крышка на розетке/гнезде
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Крепление на стену
      		Нет
      Заземление
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Модель предназначена для строительных работ. Наличие катушки обеспечивает удобство хранения, транспортировки, а также быструю размотку и смотку кабеля. Изделие оборудовано четырьмя розетками. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы