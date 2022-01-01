Удлинитель силовой У-К-50/2,2кВт 1007

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Модель предназначена для строительных работ. Наличие катушки обеспечивает удобство хранения, транспортировки, а также быструю размотку и смотку кабеля. Изделие оборудовано четырьмя розетками. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.