Удлинитель Sturm на катушке КГ3*1,5мм 45м 1роз.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель на рамке прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.