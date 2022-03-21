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Удлинитель на катушке У10-027 9633275
4.5
2
Найти аналог
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке У10-027 9633275
    Арт. X10909
    4.5
    2
    Удлинитель на катушке У10-027 9633275

      Удлинитель на катушке У10-027 9633275

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X10909
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель на катушке У10-027 9633275 используется для удаленной работы с газонокосилками и другими электрическими приборами. Состоит из провода типа ПВС 3х1 и полипропиленовой катушки с силиконовой ручкой. Провод заканчивается неразборным штепсельным гнездом с крышкой для защиты от попадания пыли и влаги. Автомат для защиты от перегрузок на лицевой панели предотвращает превышения допустимой мощности.

        Преимущества

        • Неразборное штепсельное гнездо
        • Заземление
        • Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы
        • Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 20м 9633275 изготовлен из полипропилена
        • Безопасность применения
        • Стальная стойка
        • Изделие оборудовано автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок