Удлинитель на катушке У10-027 9633275
Арт. X10909
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель на катушке У10-027 9633275 используется для удаленной работы с газонокосилками и другими электрическими приборами. Состоит из провода типа ПВС 3х1 и полипропиленовой катушки с силиконовой ручкой. Провод заканчивается неразборным штепсельным гнездом с крышкой для защиты от попадания пыли и влаги. Автомат для защиты от перегрузок на лицевой панели предотвращает превышения допустимой мощности.
Преимущества
- Неразборное штепсельное гнездо
- Заземление
- Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы
- Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 20м 9633275 изготовлен из полипропилена
- Безопасность применения
- Стальная стойка
- Изделие оборудовано автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок