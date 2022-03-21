Преимущества

Неразборное штепсельное гнездо

Заземление

Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы

Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 20м 9633275 изготовлен из полипропилена

Безопасность применения

Стальная стойка

Изделие оборудовано автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок

Удлинитель на катушке У10-027 9633275 используется для удаленной работы с газонокосилками и другими электрическими приборами. Состоит из провода типа ПВС 3х1 и полипропиленовой катушки с силиконовой ручкой. Провод заканчивается неразборным штепсельным гнездом с крышкой для защиты от попадания пыли и влаги. Автомат для защиты от перегрузок на лицевой панели предотвращает превышения допустимой мощности.