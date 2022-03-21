Удлинитель У16-012 9633878

Преимущества

Корпус состоит из двух боковых стенок, между которых размещен вращающийся барабан

Ручки, служащие для смотки провода, расположены с обеих сторон барабана, что делает удлинители удобными как для правшей, так и для левшей

Удлинитель UNIVersal У16-012 термо ПВС 3*1 4а 40м , с защитными шторками. Корпус удлинителя UNIVersal У16-012 состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод.