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Удлинитель У16-012 9633878
5.0
1
4 830 ₽
Удлинители на катушке
    Удлинитель У16-012 9633878
    Арт. X109072
    5.0
    1
    Удлинитель У16-012 9633878

      Удлинитель У16-012 9633878

      4 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109072
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      4 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель UNIVersal У16-012 термо ПВС 3*1 4а 40м , с защитными шторками. Корпус удлинителя UNIVersal У16-012 состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод.

        Преимущества

        • Корпус состоит из двух боковых стенок, между которых размещен вращающийся барабан
        • Ручки, служащие для смотки провода, расположены с обеих сторон барабана, что делает удлинители удобными как для правшей, так и для левшей