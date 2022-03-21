Удлинитель У16-012 9633878
Арт. X109072
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Степень защиты
|IP 20
|
Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель UNIVersal У16-012 термо ПВС 3*1 4а 40м , с защитными шторками. Корпус удлинителя UNIVersal У16-012 состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод.
Преимущества
- Корпус состоит из двух боковых стенок, между которых размещен вращающийся барабан
- Ручки, служащие для смотки провода, расположены с обеих сторон барабана, что делает удлинители удобными как для правшей, так и для левшей