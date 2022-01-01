Удлинитель УС1-4М-40/3,5кВт(IP44)ПРС 4104
Арт. X1090252
Характеристики
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Наличие термовыключателя
|Нет
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Крышка на розетке/гнезде
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Крепление на стену
|Нет
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Заземление
|Нет
- Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель на рамке прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы