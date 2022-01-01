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Удлинитель УС1-4М-50/3,5кВт(IP44)ПРС 4105
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Удлинители на катушке
    Удлинитель УС1-4М-50/3,5кВт(IP44)ПРС 4105
    Арт. X1090253
    Удлинитель УС1-4М-50/3,5кВт(IP44)ПРС 4105

      Удлинитель УС1-4М-50/3,5кВт(IP44)ПРС 4105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090253

      Характеристики

      Наличие термовыключателя
      		Нет
      Крышка на розетке/гнезде
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Крепление на стену
      		Нет
      Заземление
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель Skybeam — функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель на рамке прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы