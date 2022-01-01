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Удлинитель УС1-4М1-30/3,5кВт(IP44) КГ3х2,5 4305
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Удлинители на катушке
    Удлинитель УС1-4М1-30/3,5кВт(IP44) КГ3х2,5 4305
    Арт. X1090246

      Удлинитель УС1-4М1-30/3,5кВт(IP44) КГ3х2,5 4305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090246

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Наличие термовыключателя
      		Нет
      Крышка на розетке/гнезде
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Крепление на стену
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель силовой c четырьмя встроенными розетками на открытой кабельной катушке. Предназначен для присоединения к электрической сети до 250В, номинальная частота 50Гц. Провод КГ 3х2.5 расположен на катушке. Благодаря рукоятке облегчена переноска удлинителя по рабочей площадке. Защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет изолированности корпуса катушки от стойки, а так же за счет материала ручки - пластиката.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы