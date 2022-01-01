Удлинитель УС1-4М1-30/3,5кВт(IP44) КГ3х2,5 4305
Арт. X1090246
Характеристики
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Производитель
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Наличие термовыключателя
|Нет
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Крышка на розетке/гнезде
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Крепление на стену
|Нет
- Удлинитель силовой c четырьмя встроенными розетками на открытой кабельной катушке. Предназначен для присоединения к электрической сети до 250В, номинальная частота 50Гц. Провод КГ 3х2.5 расположен на катушке. Благодаря рукоятке облегчена переноска удлинителя по рабочей площадке. Защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет изолированности корпуса катушки от стойки, а так же за счет материала ручки - пластиката.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы