Удлинитель УС1-4М1-30/3,5кВт(IP44) КГ3х2,5 4305

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Удлинитель силовой c четырьмя встроенными розетками на открытой кабельной катушке. Предназначен для присоединения к электрической сети до 250В, номинальная частота 50Гц. Провод КГ 3х2.5 расположен на катушке. Благодаря рукоятке облегчена переноска удлинителя по рабочей площадке. Защита от поражения электрическим током обеспечивается за счет изолированности корпуса катушки от стойки, а так же за счет материала ручки - пластиката.