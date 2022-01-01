Удлинители колесных осей Forza S24/S24, L, 267 мм, 2 штуки

Преимущества

Надежность

Прочность

Удлинители колесных осей FORZA S24/S24 L подходят для мотоблоков для Forza, Crosser, Weima, Хопер. Выходной вал шестигранный на шестигранник диаметром 24 мм. Приспособление предназначено для надежного крепления колес, грунтозацепов и др. Удлинители необходимы для увеличения ширины колеи.