Удлинители колесных осей Forza S24/S24, L, 267 мм, 2 штуки
Арт. О00000025848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|2
- Удлинители колесных осей FORZA S24/S24 L подходят для мотоблоков для Forza, Crosser, Weima, Хопер. Выходной вал шестигранный на шестигранник диаметром 24 мм. Приспособление предназначено для надежного крепления колес, грунтозацепов и др. Удлинители необходимы для увеличения ширины колеи.
Преимущества
- Надежность
- Прочность