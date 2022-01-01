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Удлинители колесных осей Forza S24/S24, L, 267 мм, 2 штуки
1 910 ₽
Удлинители колесных осей
    Удлинители колесных осей Forza S24/S24, L, 267 мм, 2 штуки
    Арт. О00000025848
    Удлинители колесных осей Forza S24/S24, L, 267 мм, 2 штуки

      Удлинители колесных осей Forza S24/S24, L, 267 мм, 2 штуки

      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025848

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      1 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинители колесных осей FORZA S24/S24 L подходят для мотоблоков для Forza, Crosser, Weima, Хопер. Выходной вал шестигранный на шестигранник диаметром 24 мм. Приспособление предназначено для надежного крепления колес, грунтозацепов и др. Удлинители необходимы для увеличения ширины колеи.

        Преимущества

        • Надежность
        • Прочность