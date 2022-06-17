Удлинители колёсной оси Huter (для GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0; 2 шт.)
Арт. О00000013672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|2
- Удлинители колесной оси (2 шт; круг 25 мм; 185 мм) для GMC-5.5/GMC-6.5/GMC-6.8/GMC-7.0 Huter 71/3/67 совместим с мотоблоками GMC-5.5,GMC-6.5, GMC-6.8, GMC-7.0 и мотоблоками других производителей со ступицей под круг 25 мм.
Преимущества
- Удлинитель используется для увеличения ширины колеи, что делает технику более устойчивой и дает возможность работать со сложным навесным оборудованием
- Мотоблок не заваливается и не пробуксовывает
- Расширение колесной базы позволяет крепить на мотоблок грунтозацепы и колеса большего диаметра