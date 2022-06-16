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Удлинители колёсной оси Huter (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)
5.0
2
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Удлинители колесных осей
    Удлинители колёсной оси Huter (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)
    Арт. О00000013670
    5.0
    2
    Удлинители колёсной оси Huter (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)

      Удлинители колёсной оси Huter (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013670
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинители колесной оси (2 шт; шестигранник 32 мм; 185 мм) для МК-9500/МК-11000/МК-13000/МК-15000 Huter 71/3/68 совместим с мотоблоками Huter МК-7000, МК 7000С, МК-7500, МК-7500-10, МК8000В, МК-8000 и МК-8000 Big Foot и мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 32 мм.

        Преимущества

        • Удлинитель используется для увеличения ширины колеи, что делает технику более устойчивой и дает возможность работать со сложным навесным оборудованием
        • Мотоблок не заваливается и не пробуксовывает
        • Расширение колесной базы позволяет крепить на мотоблок грунтозацепы и колеса большего диаметра