Удлинители колёсной оси Huter (для МК-9500, МК-11000, МК-13000, МК-15000; 2 шт.)

Преимущества

Удлинитель используется для увеличения ширины колеи, что делает технику более устойчивой и дает возможность работать со сложным навесным оборудованием

Мотоблок не заваливается и не пробуксовывает

Расширение колесной базы позволяет крепить на мотоблок грунтозацепы и колеса большего диаметра

Удлинители колесной оси (2 шт; шестигранник 32 мм; 185 мм) для МК-9500/МК-11000/МК-13000/МК-15000 Huter 71/3/68 совместим с мотоблоками Huter МК-7000, МК 7000С, МК-7500, МК-7500-10, МК8000В, МК-8000 и МК-8000 Big Foot и мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 32 мм.