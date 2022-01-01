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Удлинители вал 30мм./круг 30мм. L340 мм. 03.02.13 (УМБ 30.340)
2 130 ₽
Удлинители колесных осей
    Удлинители вал 30мм./круг 30мм. L340 мм. 03.02.13 (УМБ 30.340)
    Арт. О00000034477
    Удлинители вал 30мм./круг 30мм. L340 мм. 03.02.13 (УМБ 30.340)

      Удлинители вал 30мм./круг 30мм. L340 мм. 03.02.13 (УМБ 30.340)

      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034477

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинители колесных осей используются для увеличения расстояния между колесами или грунтозацепами при их установке на мотоблок. Позволяет регулировать ширину колеи при обработки земли. Кроме этого, расширяют колесную базу при езде на мотоблоке с телегой или адаптером. Выходной вал круглый - диаметр 30мм. Втулка круглая - диаметр 30мм. Длина: 340 мм. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Долгий срок службы