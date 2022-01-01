Удлинители вал 30мм./круг 30мм. L340 мм. 03.02.13 (УМБ 30.340)
Арт. О00000034477
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|удлинитель
|
Количество предметов, шт
|1
- Удлинители колесных осей используются для увеличения расстояния между колесами или грунтозацепами при их установке на мотоблок. Позволяет регулировать ширину колеи при обработки земли. Кроме этого, расширяют колесную базу при езде на мотоблоке с телегой или адаптером. Выходной вал круглый - диаметр 30мм. Втулка круглая - диаметр 30мм. Длина: 340 мм.
Преимущества
- Надежность
- Долгий срок службы