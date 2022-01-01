Удлинители вал 30мм./круг 30мм. L340 мм. 03.02.13 (УМБ 30.340)

Преимущества

Надежность

Долгий срок службы

Удлинители колесных осей используются для увеличения расстояния между колесами или грунтозацепами при их установке на мотоблок. Позволяет регулировать ширину колеи при обработки земли. Кроме этого, расширяют колесную базу при езде на мотоблоке с телегой или адаптером. Выходной вал круглый - диаметр 30мм. Втулка круглая - диаметр 30мм. Длина: 340 мм.