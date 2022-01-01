Лестница Ufuk 4307
Алюминиевая лестница Промышленник 3X7 4307 применяется в качестве приставной лестницы, стремянки, стремянки с выносной консолью, что обеспечивает многофункциональность изделия. Поперечная траверса надежно фиксирует лестницу на поверхности. Лестница комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ.
Преимущества
- Прочность и надёжность при небольшом весе изделия
- Широкая поперечная траверса - высокая устойчивость лестницы
- Компактность в сложенном виде
- Конструкция из специального алюминиевого сплава
- Специально сконструированные ступени, предотвращающие скольжение
- Для промышленного использования
- Способна выдержать нагрузку до 150 кг
- Можно использовать как одинарную лестницу
- Долгий срок службы Промышленник 3X7 4307
- Прочная упаковка