Лестница Ufuk 4307

Алюминиевая лестница Промышленник 3X7 4307 применяется в качестве приставной лестницы, стремянки, стремянки с выносной консолью, что обеспечивает многофункциональность изделия. Поперечная траверса надежно фиксирует лестницу на поверхности. Лестница комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ.

Преимущества