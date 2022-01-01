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Лестница Ufuk 4307
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Ufuk 4307
    Арт. X1350313948

      Лестница Ufuk 4307

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350313948

      Характеристики

      Производитель
      		Ufuk
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Алюминиевая лестница Промышленник 3X7 4307 применяется в качестве приставной лестницы, стремянки, стремянки с выносной консолью, что обеспечивает многофункциональность изделия. Поперечная траверса надежно фиксирует лестницу на поверхности. Лестница комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ.

        Преимущества

        • Прочность и надёжность при небольшом весе изделия
        • Широкая поперечная траверса - высокая устойчивость лестницы
        • Компактность в сложенном виде
        • Конструкция из специального алюминиевого сплава
        • Специально сконструированные ступени, предотвращающие скольжение
        • Для промышленного использования
        • Способна выдержать нагрузку до 150 кг
        • Можно использовать как одинарную лестницу
        • Долгий срок службы Промышленник 3X7 4307
        • Прочная упаковка