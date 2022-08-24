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Электронный цифровой угломер с линейкой ADA AngleRuler А00165, шкала 360 градусов
5.0
1
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Угломеры
    Электронный цифровой угломер с линейкой ADA AngleRuler А00165, шкала 360 градусов
    Арт. X3031112
    5.0
    1
    Электронный цифровой угломер с линейкой ADA AngleRuler А00165, шкала 360 градусов

      Электронный цифровой угломер с линейкой ADA AngleRuler А00165, шкала 360 градусов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3031112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электронный угломер ADA(АДА) AngleRuler А00165 применяется при проведении строительных и ремонтно-отделочных работ. Прибор оснащен дисплеем и кнопочной панелью - для удобного управления работой и контроля за полученными показателями.Технические характеристики:Длина уровня, м0.22Диапазон измерения угла, град.0-360Точность (электронное измерение), град.0.3Вес, кг0.16Источник питания1х3ВЛазернет