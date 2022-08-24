Электронный цифровой угломер с линейкой ADA AngleRuler А00165, шкала 360 градусов

Электронный угломер ADA(АДА) AngleRuler А00165 применяется при проведении строительных и ремонтно-отделочных работ. Прибор оснащен дисплеем и кнопочной панелью - для удобного управления работой и контроля за полученными показателями.Технические характеристики:Длина уровня, м0.22Диапазон измерения угла, град.0-360Точность (электронное измерение), град.0.3Вес, кг0.16Источник питания1х3ВЛазернет