Электронный цифровой угломер BOSCH DWM 40 L, шкала 360 градусов

Цифровой угломер Bosch(Бош) DWM 40 L - инструмент с функцией "Hold", которая обеспечивает фиксацию результатов измерения. Угломер оснащен двумя дисплеями, что способствует комфортной работе оператора. Небольшие размеры обеспечивают удобное эксплуатирование и хранение инструмента.Технические характеристики:Длина уровня, м0.4Диапазон измерения угла, град.0-220Точность (пузырьковый уровень), град.±0.06Точность (электронное измерение), град.±0.1Вес, кг1.1Источник питания4x1,5В (AA)Продолжительность работы, ч100Габариты, мм400х60