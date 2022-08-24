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Электронный цифровой угломер BOSCH DWM 40 L, шкала 360 градусов
5.0
1
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Угломеры
    Электронный цифровой угломер BOSCH DWM 40 L, шкала 360 градусов
    Арт. X3031108
    5.0
    1
    Электронный цифровой угломер BOSCH DWM 40 L, шкала 360 градусов

      Электронный цифровой угломер BOSCH DWM 40 L, шкала 360 градусов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3031108
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Тип
      		угломер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цифровой угломер Bosch(Бош) DWM 40 L - инструмент с функцией "Hold", которая обеспечивает фиксацию результатов измерения. Угломер оснащен двумя дисплеями, что способствует комфортной работе оператора. Небольшие размеры обеспечивают удобное эксплуатирование и хранение инструмента.Технические характеристики:Длина уровня, м0.4Диапазон измерения угла, град.0-220Точность (пузырьковый уровень), град.±0.06Точность (электронное измерение), град.±0.1Вес, кг1.1Источник питания4x1,5В (AA)Продолжительность работы, ч100Габариты, мм400х60