Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
5.0
2
Найти аналог
Угломеры
    Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
    Арт. 77777X981239
    5.0
    2
    Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
    Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
    Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
      Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
      Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
      Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro

      Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X981239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.3
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электронный лазерный уровень-угломер Geo-Fennel Multi Digit Pro 600000 - это многофункциональный прибор, применяемый при строительных и ремонтно-отделочных работах. С его помощью можно быстро и просто построить горизонтальную или вертикальную плоскость, определить уклон поверхности, а также измерить или отложить угол. Два встроенных дисплея дают возможность одновременной работы угломера и уклономера.

        Преимущества

        • Выбор нужных единиц измерения: градусы или проценты (при измерении в процентах угол от 0° до 90° берется за 100%)
        • Помимо показаний уклона на дисплее отображается стрелка для выравнивания прибора
        • Благодаря двум дисплеям, возможно одновременное измерение угла и определение уклона
        • Встроенный лазерный луч - для визуального увеличения линии уровня на расстоянии до двадцати метров с точностью до 0,5 мм/м
        • Возможно звуковое сопровождение измерений
        • Прибор можно установить на штатив (резьба 1/4 дюйма), а встроенные в основание магниты дают возможность крепления его на металлическую поверхность
        • Данные об измерении можно зафиксировать на экране
        • Электронная калибровка, которую рекомендуется проводить: перед первым использованием, перед важными замерами, после падения или удара, после большого перепада температур