Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
Арт. 77777X981239
Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro
Арт. 77777X981239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.3
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Материал
|металл
- Электронный лазерный уровень-угломер Geo-Fennel Multi Digit Pro 600000 - это многофункциональный прибор, применяемый при строительных и ремонтно-отделочных работах. С его помощью можно быстро и просто построить горизонтальную или вертикальную плоскость, определить уклон поверхности, а также измерить или отложить угол. Два встроенных дисплея дают возможность одновременной работы угломера и уклономера.
Преимущества
- Выбор нужных единиц измерения: градусы или проценты (при измерении в процентах угол от 0° до 90° берется за 100%)
- Помимо показаний уклона на дисплее отображается стрелка для выравнивания прибора
- Благодаря двум дисплеям, возможно одновременное измерение угла и определение уклона
- Встроенный лазерный луч - для визуального увеличения линии уровня на расстоянии до двадцати метров с точностью до 0,5 мм/м
- Возможно звуковое сопровождение измерений
- Прибор можно установить на штатив (резьба 1/4 дюйма), а встроенные в основание магниты дают возможность крепления его на металлическую поверхность
- Данные об измерении можно зафиксировать на экране
- Электронная калибровка, которую рекомендуется проводить: перед первым использованием, перед важными замерами, после падения или удара, после большого перепада температур