Угломер электронный с лазерным уровнем/электронным уровнем Geo-Fennel Multi Digit Pro

Преимущества

Выбор нужных единиц измерения: градусы или проценты (при измерении в процентах угол от 0° до 90° берется за 100%)

Помимо показаний уклона на дисплее отображается стрелка для выравнивания прибора

Благодаря двум дисплеям, возможно одновременное измерение угла и определение уклона

Встроенный лазерный луч - для визуального увеличения линии уровня на расстоянии до двадцати метров с точностью до 0,5 мм/м

Возможно звуковое сопровождение измерений

Прибор можно установить на штатив (резьба 1/4 дюйма), а встроенные в основание магниты дают возможность крепления его на металлическую поверхность

Данные об измерении можно зафиксировать на экране

Электронная калибровка, которую рекомендуется проводить: перед первым использованием, перед важными замерами, после падения или удара, после большого перепада температур

Электронный лазерный уровень-угломер Geo-Fennel Multi Digit Pro 600000 - это многофункциональный прибор, применяемый при строительных и ремонтно-отделочных работах. С его помощью можно быстро и просто построить горизонтальную или вертикальную плоскость, определить уклон поверхности, а также измерить или отложить угол. Два встроенных дисплея дают возможность одновременной работы угломера и уклономера.