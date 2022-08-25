Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
Арт. Х131572
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.09
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Материал
|пластик, металл, нержавеющая сталь
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Внесен в госреестр
|Нет
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Поверка
|Нет
Описание:Угломер КОБАЛЬТ переставной (малка) 243-639 предназначен для фиксации и переноса углов с шаблона или готового изделия на заготовку при производстве точных по месту разметочных работ.
Преимущества:
- Применяется при установке плинтусов, дверей, окон, лестниц и производстве других строительно-монтажных, мебельных, столярных и слесарных работ.
- Изготовлен из нержавеющей стали с пластиковым поворотным основанием.
- Имеет двустороннюю линейку длиной 250мм, цена деления 1мм.