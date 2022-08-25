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Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
5.0
1
Найти аналог
Угломеры
    Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
    Арт. Х131572
    5.0
    1
    Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
    Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
    Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
    Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
    Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
      Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
      Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
      Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
      Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм
      Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм

      Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131572
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Вес, кг
      		0.09
      Материал
      		пластик, металл, нержавеющая сталь
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Поверка
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Угломер КОБАЛЬТ переставной (малка) 243-639 предназначен для фиксации и переноса углов с шаблона или готового изделия на заготовку при производстве точных по месту разметочных работ.

        Преимущества:

        • Применяется при установке плинтусов, дверей, окон, лестниц и производстве других строительно-монтажных, мебельных, столярных и слесарных работ.
        • Изготовлен из нержавеющей стали с пластиковым поворотным основанием.
        • Имеет двустороннюю линейку длиной 250мм, цена деления 1мм.