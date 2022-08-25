Угломер КОБАЛЬТ 243-639, 250мм

Описание:

Преимущества:

Применяется при установке плинтусов, дверей, окон, лестниц и производстве других строительно-монтажных, мебельных, столярных и слесарных работ.

Изготовлен из нержавеющей стали с пластиковым поворотным основанием.

Имеет двустороннюю линейку длиной 250мм, цена деления 1мм.

Угломер КОБАЛЬТ переставной (малка) 243-639 предназначен для фиксации и переноса углов с шаблона или готового изделия на заготовку при производстве точных по месту разметочных работ.