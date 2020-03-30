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Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
5.0
2
14 860 ₽
15 480 ₽
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N
    Арт. О00000005605
    5.0
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N

      • -620 ₽
      14 860 ₽
      15 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005605
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -620 ₽
      14 860 ₽
      15 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N подходит для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и обеспечивает высокую мощность. Диск моментально останавливается при выключении инструмента, что повышает безопасность в эксплуатации. Предусмотрена электронная система защиты от обратного удара в случае заклинивания оснастки.

        Преимущества

        • Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от травм
        • Хорошая развесовка DEWALT 18 В XR DCG406N для неутомительной работы
        • Клавишный выключатель обеспечивает отключение двигателя после отпускания кнопки
        • Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли для продления срока службы инструмента
        • Боковая рукоятка снижает уровень вибрации, что повышает комфорт в эксплуатации
        Внимание!!! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!