Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N (бесщеточная, диаметр диска 125 мм)

Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N
Арт. О00000005605
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|9000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
6 699 ₽
8 280 ₽
- -1 581 ₽
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Dewalt 18 В XR DCG406N подходит для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и обеспечивает высокую мощность. Диск моментально останавливается при выключении инструмента, что повышает безопасность в эксплуатации. Предусмотрена электронная система защиты от обратного удара в случае заклинивания оснастки.
Преимущества
- Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от травм
- Хорошая развесовка DEWALT 18 В XR DCG406N для неутомительной работы
- Клавишный выключатель обеспечивает отключение двигателя после отпускания кнопки
- Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли для продления срока службы инструмента
- Боковая рукоятка снижает уровень вибрации, что повышает комфорт в эксплуатации