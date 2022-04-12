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Линейка угловая Фиолент ИДФР290801011 для рубанка Р2, Р3
5.0
1
1 400 ₽
Ножи для электрических рубанков
    Линейка угловая Фиолент ИДФР290801011 для рубанка Р2, Р3
    Арт. X1317120903
    5.0
    1
    Линейка угловая Фиолент ИДФР290801011 для рубанка Р2, Р3

      Линейка угловая Фиолент ИДФР290801011 для рубанка Р2, Р3

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120903
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		линейка угловая для рубанка
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		1.2
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Линейка угловая для рубанка Фиолент ИДФР290801011 – незаменимый инструмент для увеличения функциональности и производительности рубанка моделей Р2 и Р3 в несколько раз. С помощью такой угловой линейки возможно строгать древесину под углом до 45 градусов при установленной ширине строгания до 82 мм. Также облегчается задача обработки пазов, кромок под углом, выборки четверти на глубину до 12 мм.