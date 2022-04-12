Линейка угловая Фиолент ИДФР290801011 для рубанка Р2, Р3

Линейка угловая для рубанка Фиолент ИДФР290801011 – незаменимый инструмент для увеличения функциональности и производительности рубанка моделей Р2 и Р3 в несколько раз. С помощью такой угловой линейки возможно строгать древесину под углом до 45 градусов при установленной ширине строгания до 82 мм. Также облегчается задача обработки пазов, кромок под углом, выборки четверти на глубину до 12 мм.