Штроборез-бороздодел Makita 4112HS

Преимущества

Глубина реза до 100 мм

Режим мягкого пуска и специальная система привода Super Joint System обеспечивают запуск и работу без рывков

Благодаря специальному механизму от производителя - исключена возможность случайной блокировки диска

Двойная защитная изоляция

Высокий крутящий момент

В комплекте предусмотрен чемодан - для удобной транспортировки

Мощный двигатель

Отрезная пила Makita 4112HS - профессиональный инструмент мощностью 2.4 кВт, предназначенный для прорезания каналов под провода, кабели и трубы в твердых материалах, например, кирпиче и бетоне. Инструмент удобен в работе и обслуживании - снабжен комфортными рукоятками и системой удаления пыли. Специальная система привода Super Join System обеспечивает запуск и дальнейшую работу без рывков.