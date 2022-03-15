Штроборез-бороздодел Makita 4112HS
Арт. Х11572
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
- Отрезная пила Makita 4112HS - профессиональный инструмент мощностью 2.4 кВт, предназначенный для прорезания каналов под провода, кабели и трубы в твердых материалах, например, кирпиче и бетоне. Инструмент удобен в работе и обслуживании - снабжен комфортными рукоятками и системой удаления пыли. Специальная система привода Super Join System обеспечивает запуск и дальнейшую работу без рывков.
Преимущества
- Глубина реза до 100 мм
- Режим мягкого пуска и специальная система привода Super Joint System обеспечивают запуск и работу без рывков
- Благодаря специальному механизму от производителя - исключена возможность случайной блокировки диска
- Двойная защитная изоляция
- Высокий крутящий момент
- В комплекте предусмотрен чемодан - для удобной транспортировки
- Мощный двигатель