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Штроборез-бороздодел Makita 4112HS
4.5
2
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез-бороздодел Makita 4112HS
    Арт. Х11572
    4.5
    2
    Штроборез-бороздодел Makita 4112HS

      Штроборез-бороздодел Makita 4112HS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11572
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезная пила Makita 4112HS - профессиональный инструмент мощностью 2.4 кВт, предназначенный для прорезания каналов под провода, кабели и трубы в твердых материалах, например, кирпиче и бетоне. Инструмент удобен в работе и обслуживании - снабжен комфортными рукоятками и системой удаления пыли. Специальная система привода Super Join System обеспечивает запуск и дальнейшую работу без рывков.

        Преимущества

        • Глубина реза до 100 мм
        • Режим мягкого пуска и специальная система привода Super Joint System обеспечивают запуск и работу без рывков
        • Благодаря специальному механизму от производителя - исключена возможность случайной блокировки диска
        • Двойная защитная изоляция
        • Высокий крутящий момент
        • В комплекте предусмотрен чемодан - для удобной транспортировки
        • Мощный двигатель