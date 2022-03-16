Угловая пневматическая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 (125 мм, 12000 об/мин)
Арт. X1099040554
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Давление, бар
|6.3
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Упаковка
|коробка
- Пневматическая угловая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 предназначена для шлифовальных, обдирочных, режущих работ по металлу и камню. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой - для удобства пользования. Небольшой вес машины делает рабочий процесс гораздо комфортнее.
Преимущества
- Патрон/диаметр резьбы шпинделя: M14
- Резьба соединительного патрубка: 1/4''-NPT
- Сечение воздушного шланга: 10 мм
- Небольшой вес (1.4 кг)
- Регулирование числа оборотов
- Долгий срок службы