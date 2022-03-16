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Угловая пневматическая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 (125 мм, 12000 об/мин)
5.0
1
Найти аналог
Угловые пневмошлифмашины
    Угловая пневматическая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 (125 мм, 12000 об/мин)
    Арт. X1099040554
    5.0
    1
    Угловая пневматическая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 (125 мм, 12000 об/мин)

      Угловая пневматическая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 (125 мм, 12000 об/мин)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040554
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Давление, бар
      		6.3
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматическая угловая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 предназначена для шлифовальных, обдирочных, режущих работ по металлу и камню. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой - для удобства пользования. Небольшой вес машины делает рабочий процесс гораздо комфортнее.

        Преимущества

        • Патрон/диаметр резьбы шпинделя: M14
        • Резьба соединительного патрубка: 1/4''-NPT
        • Сечение воздушного шланга: 10 мм
        • Небольшой вес (1.4 кг)
        • Регулирование числа оборотов
        • Долгий срок службы