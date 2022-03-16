Угловая пневматическая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 (125 мм, 12000 об/мин)

Преимущества

Патрон/диаметр резьбы шпинделя: M14

Резьба соединительного патрубка: 1/4''-NPT

Сечение воздушного шланга: 10 мм

Небольшой вес (1.4 кг)

Регулирование числа оборотов

Долгий срок службы

Пневматическая угловая шлифмашина Bosch 0.607.352.113 предназначена для шлифовальных, обдирочных, режущих работ по металлу и камню. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой - для удобства пользования. Небольшой вес машины делает рабочий процесс гораздо комфортнее.