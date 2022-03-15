Преимущества

Прочный металлический корпус для долгого срока службы

Мощный двигатель позволяет резать металлические трубы

Небольшой вес для долгой неутомительной работы

Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 предназначена для обработки поверхности различных материалов, а также для ведения отрезных работ по металлу. Пневмоинструмент работает от сжатого воздуха, при помощи компрессора. Отлично подойдет для профессиональных условий. Эргономичный дизайн и удобная прорезиненная рукоятка обеспечивают простоту и комфорт эксплуатации.