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Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
Арт. X76235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Габариты, мм
|240x140x100
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Давление, бар
|6.2
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- Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 предназначена для обработки поверхности различных материалов, а также для ведения отрезных работ по металлу. Пневмоинструмент работает от сжатого воздуха, при помощи компрессора. Отлично подойдет для профессиональных условий. Эргономичный дизайн и удобная прорезиненная рукоятка обеспечивают простоту и комфорт эксплуатации.
Преимущества
- Прочный металлический корпус для долгого срока службы
- Мощный двигатель позволяет резать металлические трубы
- Небольшой вес для долгой неутомительной работы