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Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
4.3
4
10 630 ₽
Угловые пневмошлифмашины
  • Персональная скидка
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
Арт. X76235
4.3
4
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
  • Персональная скидка
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737
Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737

Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X76235
4.3
4

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Габариты, мм
240x140x100
Давление, бар
6.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7737 предназначена для обработки поверхности различных материалов, а также для ведения отрезных работ по металлу. Пневмоинструмент работает от сжатого воздуха, при помощи компрессора. Отлично подойдет для профессиональных условий. Эргономичный дизайн и удобная прорезиненная рукоятка обеспечивают простоту и комфорт эксплуатации.

    Преимущества

    • Прочный металлический корпус для долгого срока службы
    • Мощный двигатель позволяет резать металлические трубы
    • Небольшой вес для долгой неутомительной работы