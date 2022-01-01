Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7845L
Арт. X1099040563
Характеристики
|
Производитель
|
Упаковка
|коробка
|
Класс
|профессиональный
|
Гибкий вал в комплекте
|Нет
|
Расход воздуха, л/мин
|540
Угловая шлифовальная машина SUMAKE ST-7845L используется для промышленного применения, характеризуется повышенной прочностью и хорошим дизайном. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а внутренние механизмы - в среднем работают от 15-20 лет. Механизм имеет высокую мощность, высокое качество и наилучшую эффективность, по сравнению с более ранними моделями этого класса.