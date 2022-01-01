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Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7845L
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Угловые пневмошлифмашины
    Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7845L
    Арт. X1099040563
    Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7845L

      Угловая пневмошлифмашина Sumake ST-7845L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1099040563

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Упаковка
      		коробка
      Класс
      		профессиональный
      Гибкий вал в комплекте
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин
      		540
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Угловая шлифовальная машина SUMAKE ST-7845L используется для промышленного применения, характеризуется повышенной прочностью и хорошим дизайном. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а внутренние механизмы - в среднем работают от 15-20 лет. Механизм имеет высокую мощность, высокое качество и наилучшую эффективность, по сравнению с более ранними моделями этого класса.