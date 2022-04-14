Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532

Возможность превратить практически любой инструмент DREMEL® в мини углошлифовальную машину (мини болгарку), или в мини угловую дрель;

Приспособление значительно упрощает резку материалов с применением отрезных кругов всех типов;

Совместим с многофункциональным инструментом Dremel 3000, Dremel 4000, Dremel 4200, Dremel 8100, Dremel 8200, Dremel 7700.

2.615.057.532 Dremel 575. Приспособление угловая дрель позволяет устанавливать насадки под прямым углом при работе в труднодоступных местах. Шарикоподшипники и спиральная коническая шестерня обеспечивают плавную и спокойную работу, а также гарантируют длительный срок службы. Соединительная муфта позволяет установить приставку Dremel в 12 различных положениях. Легко присоединяется к инструменту Dremel. Особенности и преимущества: