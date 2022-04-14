Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
Арт. X1319051774
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
- 2.615.057.532 Dremel 575. Приспособление угловая дрель позволяет устанавливать насадки под прямым углом при работе в труднодоступных местах. Шарикоподшипники и спиральная коническая шестерня обеспечивают плавную и спокойную работу, а также гарантируют длительный срок службы. Соединительная муфта позволяет установить приставку Dremel в 12 различных положениях. Легко присоединяется к инструменту Dremel. Особенности и преимущества:
- Возможность превратить практически любой инструмент DREMEL® в мини углошлифовальную машину (мини болгарку), или в мини угловую дрель;
- Приспособление значительно упрощает резку материалов с применением отрезных кругов всех типов;
- Совместим с многофункциональным инструментом Dremel 3000, Dremel 4000, Dremel 4200, Dremel 8100, Dremel 8200, Dremel 7700.