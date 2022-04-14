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Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
    Арт. X1319051774
    5.0
    2
    Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
    Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
    Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
      Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
      Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532
      Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532

      Угловая приставка DREMEL 575 2.615.057.532

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051774
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2.615.057.532 Dremel 575. Приспособление угловая дрель позволяет устанавливать насадки под прямым углом при работе в труднодоступных местах. Шарикоподшипники и спиральная коническая шестерня обеспечивают плавную и спокойную работу, а также гарантируют длительный срок службы. Соединительная муфта позволяет установить приставку Dremel в 12 различных положениях. Легко присоединяется к инструменту Dremel. Особенности и преимущества:
        • Возможность превратить практически любой инструмент DREMEL® в мини углошлифовальную машину (мини болгарку), или в мини угловую дрель;
        • Приспособление значительно упрощает резку материалов с применением отрезных кругов всех типов;
        • Совместим с многофункциональным инструментом Dremel 3000, Dremel 4000, Dremel 4200, Dremel 8100, Dremel 8200, Dremel 7700.