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Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
    Арт. Х12725312
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор: угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 JH + угловая шлифмашина Bosch GWS 850 С 0.615.990.DG0 - это два инструмента профессионального класса. Они предназначены для резки заготовок из металла небольшой толщины, а также шлифовки поверхностей. Корпусы инструментов выполнены из прочного пластика, что наделяет их высокой ударопрочностью. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно менять оснастку. Число оборотов GWS 22-230 JH составляет 6500 об/мин, а GWS 850 C - 11000 об/мин.

        Преимущества Bosch GWS 22-230 JH

        • Быстрая смена оснастки. Блокировка шпинделя позволяет быстро и безопасно менять оснастку
        • Безопасность. Специальный устойчивый к проворачиванию кожух защищает оператора при работе инструментом
        • Дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка угловой шлифмашины Bosch GWS 22-230 JH обеспечивает надежный хват инструмента двумя руками
        • Комфортная работа. Удобная рукоятка - для надежного хвата и предотвращения проскальзывания угловой шлифмашины
        • Возможность установки быстрозажимной SDS-гайки
        • Мощность составляет 2200 Вт
        • Двойное уплотнение шарикоподшипников и надежный редуктор обеспечивают долгий срок службы инструмента
        • Бронированная обмотка якоря предотвращает повреждение двигателя острыми частицами
        • Система защиты от случайного включения делает работу более безопасной
        • Многопозиционная дополнительная рукоятка
        • Двойная изоляция для работы без заземления
        • Плавный пуск для предотвращения рывков УШМ при включении

        Преимущества Bosch GWS 850 С

        • Защита от перегрузок. Благодаря прямому охлаждению электродвигателя время работы без остановки угловой шлифмашины Bosch GWS 850 СЕ 0.601.378.781 значительно увеличивается
        • Надежное удержание. Боковая рукоятка инструмента устанавливается в двух положениях для удобства хвата оператора
        • Безопасная замена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов
        • Непрерывная работа. Кнопка фиксации позволяет работать непрерывно длительное время
        • Кодирование и предохранение от осевого смещения кожуха
        • Быстрая регулировка защитного кожуха с фиксацией
        • Инструмент имеет долгий срок службы, благодаря бронированной обмотке
        • Выключатель с блокировкой от случайного пуска