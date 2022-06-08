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Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S
    Арт. О00000003945
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S
    Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S
    Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S
      Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S
      Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S
      Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S

      Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003945
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S предназначена для обработки и резки металла.
        Дополнительная ручка распределяет нагрузку на обе руки, что способствует долгой работе без усталости.
        Противоскользящие вставки на рукояти обеспечивают надежный охват инструмента для дополнительной защиты оператора.
        Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель прибора, что защищает его от перегрева и увеличивает срок службы.

        Преимущества

        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы Crown CT13489-230S
        • Прорезиненные вставки - для надежного хвата
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Высокая мощность - для качественной работы