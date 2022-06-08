Преимущества

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы Crown CT13489-230S

Прорезиненные вставки - для надежного хвата

Кожух - для защиты от пыли и искр

Высокая мощность - для качественной работы

Угловая шлифмашина Crown CT13489-230S предназначена для обработки и резки металла.Дополнительная ручка распределяет нагрузку на обе руки, что способствует долгой работе без усталости.Противоскользящие вставки на рукояти обеспечивают надежный охват инструмента для дополнительной защиты оператора.Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель прибора, что защищает его от перегрева и увеличивает срок службы.