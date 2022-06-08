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Угловая шлифмашина Crown CT13501-125
Арт. О00000003941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Crown CT13501-125 применяется для обработки различных материалов.
Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает оптимальную производительность.
Диск прикрыт кожухом для защиты оператора от искр и пыли.
Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку.
Преимущества
- Защитный кожух повышает безопасность работы
- Прорезиненная рукоятка для надежного хвата
- Металлический редуктор для долгого срока службы и лучшего отвода тепла
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания CROWN CT13501-125