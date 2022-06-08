Преимущества

Защитный кожух повышает безопасность работы

Прорезиненная рукоятка для надежного хвата

Металлический редуктор для долгого срока службы и лучшего отвода тепла

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания CROWN CT13501-125

Угловая шлифмашина Crown CT13501-125 применяется для обработки различных материалов.Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает оптимальную производительность.Диск прикрыт кожухом для защиты оператора от искр и пыли.Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку.