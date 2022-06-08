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Угловая шлифмашина Crown CT13501-125
4.0
2
2 790 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13501-125
Арт. О00000003941
4.0
2
Угловая шлифмашина Crown CT13501-125
Угловая шлифмашина Crown CT13501-125
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13501-125
Угловая шлифмашина Crown CT13501-125

Угловая шлифмашина Crown CT13501-125

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2 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003941
4.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Crown CT13501-125 применяется для обработки различных материалов.
    Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает оптимальную производительность.
    Диск прикрыт кожухом для защиты оператора от искр и пыли.
    Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку.

    Преимущества

    • Защитный кожух повышает безопасность работы
    • Прорезиненная рукоятка для надежного хвата
    • Металлический редуктор для долгого срока службы и лучшего отвода тепла
    • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
    • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания CROWN CT13501-125