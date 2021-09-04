Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
Арт. О00000007062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010 оснащена надежным двигателем. Предназначена для резки и шлифовки различных поверхностей.
Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли
- Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы METABO W 750-125 603605010
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ