Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли

Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы METABO W 750-125 603605010

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010 оснащена надежным двигателем. Предназначена для резки и шлифовки различных поверхностей.Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.