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Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
5.0
1
4 629 ₽
4 999 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
    Арт. О00000007062
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
    Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010
      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010

      Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010

      • -370 ₽
      4 629 ₽
      4 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007062
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -370 ₽
      4 629 ₽
      4 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950
      Нет в наличии
      4.0
      Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo W 750-125 603605010 оснащена надежным двигателем. Предназначена для резки и шлифовки различных поверхностей.
        Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли
        • Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы METABO W 750-125 603605010
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ