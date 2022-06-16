Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Регулировка оборотов позволяет выполнять работу более аккуратно

Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли

Плавный пуск - для работы без рывков

Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы METABO WEV 850-125 603611000

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Угловая шлифмашина METABO WEV 850-125 603611000 подойдет для любых задач. Регулировка скорости. Инструмент подстраивается под твердость материала, и система автоматически поддерживает. Плавный пуск. В момент включения диск раскручивается плавно, исключая рывки инструмента и чрезмерный износ щеток. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.