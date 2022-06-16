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Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000
5.0
2
8 299 ₽
8 699 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000
    Арт. О00000007230
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000

      Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000

      • -400 ₽
      8 299 ₽
      8 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -400 ₽
      8 299 ₽
      8 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина METABO WEV 850-125 603611000 подойдет для любых задач. Регулировка скорости. Инструмент подстраивается под твердость материала, и система автоматически поддерживает. Плавный пуск. В момент включения диск раскручивается плавно, исключая рывки инструмента и чрезмерный износ щеток. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Регулировка оборотов позволяет выполнять работу более аккуратно
        • Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы METABO WEV 850-125 603611000
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ