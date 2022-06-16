Угловая шлифмашина Metabo WEV 850-125 603611000
Арт. О00000007230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина METABO WEV 850-125 603611000 подойдет для любых задач. Регулировка скорости. Инструмент подстраивается под твердость материала, и система автоматически поддерживает. Плавный пуск. В момент включения диск раскручивается плавно, исключая рывки инструмента и чрезмерный износ щеток. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Регулировка оборотов позволяет выполнять работу более аккуратно
- Кожух (с защитой от проворачивания) уберегает оператора от искр и пыли
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Двухпозиционная боковая рукоятка - для комфортной работы METABO WEV 850-125 603611000
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ