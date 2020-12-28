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Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
1.0
1
4 293 ₽
5 450 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
    Арт. Ю00000021009
    1.0
    1
    Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
    Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
    Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
    Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
    Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
    Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU

      Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU

      • -1 157 ₽
      4 293 ₽
      5 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021009
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 157 ₽
      4 293 ₽
      5 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU предназначена для шлифовки, браширования и резки различных материалов
        Оснащена мощным двигателем, который справляется со всеми поставленными задачами
        Предусмотрена регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        Инструмент имеет тонкий корпус, поэтому с ним можно работать одной рукой
        Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
        • Мощный двигатель для лучшей производительности
        • Держатель щеток из металла повышает общий срок службы инструмента Stanley SGV115-RU
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение во время продолжительной интенсивной работы