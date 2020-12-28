Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU
Арт. Ю00000021009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU предназначена для шлифовки, браширования и резки различных материалов
Оснащена мощным двигателем, который справляется со всеми поставленными задачами
Предусмотрена регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
Инструмент имеет тонкий корпус, поэтому с ним можно работать одной рукой
Диск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений
Преимущества
- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
- Мощный двигатель для лучшей производительности
- Держатель щеток из металла повышает общий срок службы инструмента Stanley SGV115-RU
- Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение во время продолжительной интенсивной работы