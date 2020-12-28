Преимущества

Блокировка шпинделя для простой смены оснастки

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента

Мощный двигатель для лучшей производительности

Держатель щеток из металла повышает общий срок службы инструмента Stanley SGV115-RU

Вентиляционные отверстия обеспечивают эффективное охлаждение во время продолжительной интенсивной работы

Угловая шлифмашина Stanley SGV115-RU предназначена для шлифовки, браширования и резки различных материаловОснащена мощным двигателем, который справляется со всеми поставленными задачамиПредусмотрена регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалыИнструмент имеет тонкий корпус, поэтому с ним можно работать одной рукойДиск прикрыт ударопрочным кожухом для защиты пользователя от повреждений