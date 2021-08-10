Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от пыли и искр

Мощный двигатель - для высокой производительности и долгого срока службы STANLEY STGL2023

Редуктор можно поворачивать на 90 градусов относительно корпуса

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Защита от непреднамеренного запуска в случае перебоев в сети электропитания

Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Ресурс работы 450 часов

Угловая шлифмашина Stanley STGL2023 оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря блокировке шпинделя замена расходного материала не занимает много времени. Дополнительная рукоятка способствует комфортному рабочему процессу. Она может устанавливаться слева, справа или сверху. Предусмотрена кнопка "No-Volt", которая защищает от непреднамеренного запуска. Модель рассчитана на 450 часов работы.