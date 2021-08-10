Угловая шлифмашина Stanley STGL2023
Арт. Х12725512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Stanley STGL2023 оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря блокировке шпинделя замена расходного материала не занимает много времени. Дополнительная рукоятка способствует комфортному рабочему процессу. Она может устанавливаться слева, справа или сверху. Предусмотрена кнопка "No-Volt", которая защищает от непреднамеренного запуска. Модель рассчитана на 450 часов работы.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Мощный двигатель - для высокой производительности и долгого срока службы STANLEY STGL2023
- Редуктор можно поворачивать на 90 градусов относительно корпуса
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Защита от непреднамеренного запуска в случае перебоев в сети электропитания
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Ресурс работы 450 часов