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Угловая шлифмашина Stanley STGL2023
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley STGL2023
    Арт. Х12725512
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Stanley STGL2023
    Угловая шлифмашина Stanley STGL2023
      Угловая шлифмашина Stanley STGL2023
      Угловая шлифмашина Stanley STGL2023

      Угловая шлифмашина Stanley STGL2023

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725512
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Stanley STGL2023 оснащена мощным двигателем, что обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря блокировке шпинделя замена расходного материала не занимает много времени. Дополнительная рукоятка способствует комфортному рабочему процессу. Она может устанавливаться слева, справа или сверху. Предусмотрена кнопка "No-Volt", которая защищает от непреднамеренного запуска. Модель рассчитана на 450 часов работы.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Мощный двигатель - для высокой производительности и долгого срока службы STANLEY STGL2023
        • Редуктор можно поворачивать на 90 градусов относительно корпуса
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Защита от непреднамеренного запуска в случае перебоев в сети электропитания
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Ресурс работы 450 часов