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Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
5.0
1
3 550 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Арт. О00000017402
5.0
1
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
  • Персональная скидка
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ

Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ

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3 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000017402
5.0
1

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. число оборотов, об/мин
10000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ используется для резки, зачистки, шлифовки металла, камня и дерева. Благодаря японской системе движущиеся узлы и система управления надежно защищены от абразивной пыли. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный захват для комфортной работы.

    Преимущества

    • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
    • Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
    • Дополнительная рукоятка Sturm AG9012TJ для удобства работы
    • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
    • Японская система для защиты внутренних узлов от грязи и пыли
    • Прочный корпус для длительной эксплуатации