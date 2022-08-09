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Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ
Арт. О00000017402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ используется для резки, зачистки, шлифовки металла, камня и дерева. Благодаря японской системе движущиеся узлы и система управления надежно защищены от абразивной пыли. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный захват для комфортной работы.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Блокировка шпинделя для простой смены оснастки
- Дополнительная рукоятка Sturm AG9012TJ для удобства работы
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Японская система для защиты внутренних узлов от грязи и пыли
- Прочный корпус для длительной эксплуатации