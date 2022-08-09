Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Блокировка шпинделя для простой смены оснастки

Дополнительная рукоятка Sturm AG9012TJ для удобства работы

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Японская система для защиты внутренних узлов от грязи и пыли

Прочный корпус для длительной эксплуатации

Углошлифовальная машина Sturm AG9012TJ используется для резки, зачистки, шлифовки металла, камня и дерева. Благодаря японской системе движущиеся узлы и система управления надежно защищены от абразивной пыли. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобный захват для комфортной работы.