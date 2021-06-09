Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов

Преимущества

Двигатель 750 Вт, с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора позволяет выполнять широкий спектр работ

Тонкий корпус, охват всего 179 мм, имеет превосходную эргономику и удобен для работы одной рукой

Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками продлевает общий срок службы инструмента

Блокировка шпинделя для быстрой смены диска

Гипоидные конические шестерни редуктора обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы

5 отрезных круга STANLEY STA4522FA в комплекте

Угловая шлифовальная машина STANLEY SG7125D-RU - легкий, удобный инструмент для бережной обработки материалов, в комплекте с 5 отрезными кругами для того, чтобы сразу приступить к работе.