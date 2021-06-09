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Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
5.0
1
3 092 ₽
3 436 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
    Арт. О00000025107
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
      Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
      Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
      Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
      Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов

      Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов

      • -344 ₽
      3 092 ₽
      3 436 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025107
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Мощность, Вт
      		750
      Диаметр оснастки, мм
      		125
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Плавный пуск
      		Нет
      Все характеристики
      • -344 ₽
      3 092 ₽
      3 436 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная машина STANLEY SG7125D-RU - легкий, удобный инструмент для бережной обработки материалов, в комплекте с 5 отрезными кругами для того, чтобы сразу приступить к работе.

        Преимущества

        • Двигатель 750 Вт, с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора позволяет выполнять широкий спектр работ
        • Тонкий корпус, охват всего 179 мм, имеет превосходную эргономику и удобен для работы одной рукой
        • Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками продлевает общий срок службы инструмента
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены диска
        • Гипоидные конические шестерни редуктора обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы
        • 5 отрезных круга STANLEY STA4522FA в комплекте