Угловая шлифмашина Stanley SG7125D + 5 отрезных кругов
Арт. О00000025107
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|750
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Диаметр оснастки, мм
|125
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
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Плавный пуск
|Нет
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- Угловая шлифовальная машина STANLEY SG7125D-RU - легкий, удобный инструмент для бережной обработки материалов, в комплекте с 5 отрезными кругами для того, чтобы сразу приступить к работе.
Преимущества
- Двигатель 750 Вт, с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора позволяет выполнять широкий спектр работ
- Тонкий корпус, охват всего 179 мм, имеет превосходную эргономику и удобен для работы одной рукой
- Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками продлевает общий срок службы инструмента
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска
- Гипоидные конические шестерни редуктора обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы
- 5 отрезных круга STANLEY STA4522FA в комплекте