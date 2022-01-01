Угловой зажим трёхосевой Stalex AC-100Н

Угловые зажимы Stalex AC – предназначены для фиксации профильных труб для дальнейшей сварки, прихватки, торцовки, шлифовки, сверления и других видов работ. Угловые зажимы Stalex AC имеют бронзовый червяк зажима, резьба которого не портиться при попадании капель и искр от сварочных работ, максимально продлевая срок жизни зажимов AC.Модель зажима AC-100H – позволяет фиксировать заготовки в трёх плоскостях (осях).В стандартной комплектации 2 верхних зажима – для небольших и более крупных заготовок. Возможно работать с профильной, круглой трубой, а также стальным уголком – комбинируя разные виды заготовок.