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Угловой зажим трёхосевой Stalex AC-100Н
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Слесарные тиски
    Угловой зажим трёхосевой Stalex AC-100Н
    Арт. stalex_18207
    Угловой зажим трёхосевой Stalex AC-100Н

      Угловой зажим трёхосевой Stalex AC-100Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_18207

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		100
      Материал корпуса
      		сталь
      Ширина губок, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловые зажимы Stalex AC – предназначены для фиксации профильных труб для дальнейшей сварки, прихватки, торцовки, шлифовки, сверления и других видов работ. Угловые зажимы Stalex AC имеют бронзовый червяк зажима, резьба которого не портиться при попадании капель и искр от сварочных работ, максимально продлевая срок жизни зажимов AC.Модель зажима AC-100H – позволяет фиксировать заготовки в трёх плоскостях (осях).В стандартной комплектации 2 верхних зажима – для небольших и более крупных заготовок. Возможно работать с профильной, круглой трубой, а также стальным уголком – комбинируя разные виды заготовок.