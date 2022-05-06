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Угольник с накидной гайкой Tebo 030031001 (1/2", 20 мм)
5.0
2
150 ₽
Полипропиленовые уголки для труб
    Угольник с накидной гайкой Tebo 030031001 (1/2", 20 мм)
    Арт. X1691320436
    5.0
    2
    Угольник с накидной гайкой Tebo 030031001 (1/2", 20 мм)

      Угольник с накидной гайкой Tebo 030031001 (1/2", 20 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320436
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		угол
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольники TEBO - это полипропиленовые угольники под сварку, предназначенные для монтажа отводов при прокладке полипропиленовых трубопроводов в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также кондиционирования.

        Преимущества

        • Надежность
        • Повышенная устойчивость к температурам