Угольник с накидной гайкой Tebo 030031001 (1/2", 20 мм)

Преимущества

Надежность

Повышенная устойчивость к температурам

Угольники TEBO - это полипропиленовые угольники под сварку, предназначенные для монтажа отводов при прокладке полипропиленовых трубопроводов в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также кондиционирования.