Угольник с накидной гайкой Tebo 030031001 (1/2", 20 мм)
Арт. X1691320436
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|угол
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Материал
|латунь, полипропилен
- Угольники TEBO - это полипропиленовые угольники под сварку, предназначенные для монтажа отводов при прокладке полипропиленовых трубопроводов в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также кондиционирования.
Преимущества
- Надежность
- Повышенная устойчивость к температурам