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Угольник Altstream 16*16 м/п(уп.40 шт) 002030101
4.0
2
235 ₽
Уголки винтовые
    Угольник Altstream 16*16 м/п(уп.40 шт) 002030101
    Арт. X1691310341
    4.0
    2
    Угольник Altstream 16*16 м/п(уп.40 шт) 002030101

      Угольник Altstream 16*16 м/п(уп.40 шт) 002030101

      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310341
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используется в системах горячего и холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами
        • Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность