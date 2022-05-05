Угольник Altstream 20*1/2"F ВР м/п 002030403
Арт. X1691310346
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|угол
|
Тип соединения
|резьбовое
- Угольник Altstream 20*1/2"F ВР м/п 002030403 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.
Преимущества
- Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами
- Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность