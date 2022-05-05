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Угольник Altstream 20*1/2"F ВР м/п 002030403
4.5
2
290 ₽
Уголки винтовые
    Угольник Altstream 20*1/2"F ВР м/п 002030403
    Арт. X1691310346
    4.5
    2
    Угольник Altstream 20*1/2"F ВР м/п 002030403

      Угольник Altstream 20*1/2"F ВР м/п 002030403

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310346
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Altstream 20*1/2"F ВР м/п 002030403 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами
        • Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность