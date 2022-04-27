Угольник Altstream соединительный 32*32 (002030104)

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Легко монтируется

Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами. Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность.