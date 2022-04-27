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Угольник Altstream соединительный 32*32 (002030104)
5.0
2
645 ₽
Уголки винтовые
    Угольник Altstream соединительный 32*32 (002030104)
    Арт. X1691310372
    5.0
    2
    Угольник Altstream соединительный 32*32 (002030104)

      Угольник Altstream соединительный 32*32 (002030104)

      645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310372
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
      645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами. Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность
        • Легко монтируется