Угольник Altstream соединительный 32*32 (002030104)
Арт. X1691310372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|винтовое
- Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами. Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность
- Легко монтируется