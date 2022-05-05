Угольник Altstream вн/нар 1" (уп.20 шт) 003030303
Арт. X169254697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
- Угольник Altstream вн/нар 1" (уп.20 шт) 003030303 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.
Преимущества
- Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
- Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок