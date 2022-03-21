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Угольник Blansol (20x1/2F, внутренняя резьба)
5.0
2
149 ₽
Уголки винтовые
    Угольник Blansol (20x1/2F, внутренняя резьба)
    Арт. X1691310338
    5.0
    2
    Угольник Blansol (20x1/2F, внутренняя резьба)

      Угольник Blansol (20x1/2F, внутренняя резьба)

      149 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310338
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blansol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Испания
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		push-fit
      Все характеристики
      149 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фитинги компании Blansol, произведенные по системе IXPRESS, - это пуш-фитинги, обеспечивающие надежные соединения без монтажных инструментов. В сравнении с пресс-фитингами они проще в установке и в использовании, а также обеспечивают более надежное соединение.

        Преимущества

        • Повышенная производительность
        • Надежность