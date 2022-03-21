Угольник Blansol (20x1/2F, внутренняя резьба)
Арт. X1691310338
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Испания
|
Тип фитинга
|угол
|
Тип соединения
|push-fit
- Фитинги компании Blansol, произведенные по системе IXPRESS, - это пуш-фитинги, обеспечивающие надежные соединения без монтажных инструментов. В сравнении с пресс-фитингами они проще в установке и в использовании, а также обеспечивают более надежное соединение.
Преимущества
- Повышенная производительность
- Надежность