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Угольник Blansol KC20 (90 градусов, 20 мм)
162 ₽
Уголки винтовые
    Угольник Blansol KC20 (90 градусов, 20 мм)
    Арт. X1691310340
    Угольник Blansol KC20 (90 градусов, 20 мм)

    Угольник Blansol KC20 (90 градусов, 20 мм)

    162 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 12 декабря или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 13 декабря или позже
      из 636 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка 12 декабря или позже, 400 ₽
    Арт. X1691310340

    Характеристики

    Производитель
    		Blansol
    Тип фитинга
    		угол
    Тип соединения
    		пресс-отжим
    Материал
    		латунь
    Подходит для горячей воды
    		Нет
    Все характеристики
    162 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 12 декабря или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 13 декабря или позже
      из 636 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка 12 декабря или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Фитинги компании Blansol, произведенные по системе Multipex, - это пресс-фитинги для многослойных труб Blansol Multipex. Общая система разработки и производства позволяет достичь оптимальной надежности всей системы, а монтаж фитингов на соответствующие им многослойные трубы прост и безопасен.

      Преимущества

      • Фитинги изготовлены методом горячего прессования из латунного сплава CW617N, устойчивого к вымыванию цинка
      • Форма штуцера уменьшает сопротивляемость водяному потоку
      • Двойная антикоррозийная камера исключает возможность гальванической коррозии на стыке алюминиевого слоя трубы и латунного фитинга благодаря специальной резиновой прокладке
      • Подходит для систем с повышенной агрессивностью теплоносителя
      • Обжимная пресс-гильза не подвержена гидравлическим разрывам и имеет высокую стойкость к натяжению, которую обеспечивает зажимное устройство относительно формы фитинга