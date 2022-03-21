Угольник Blansol KC20 (90 градусов, 20 мм)

Преимущества

Фитинги изготовлены методом горячего прессования из латунного сплава CW617N, устойчивого к вымыванию цинка

Форма штуцера уменьшает сопротивляемость водяному потоку



Двойная антикоррозийная камера исключает возможность гальванической коррозии на стыке алюминиевого слоя трубы и латунного фитинга благодаря специальной резиновой прокладке

Подходит для систем с повышенной агрессивностью теплоносителя

Обжимная пресс-гильза не подвержена гидравлическим разрывам и имеет высокую стойкость к натяжению, которую обеспечивает зажимное устройство относительно формы фитинга



Фитинги компании Blansol, произведенные по системе Multipex, - это пресс-фитинги для многослойных труб Blansol Multipex. Общая система разработки и производства позволяет достичь оптимальной надежности всей системы, а монтаж фитингов на соответствующие им многослойные трубы прост и безопасен.