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Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
5.0
1
117 ₽
Уголки ПНД
    Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
    Арт. X1691480501
    5.0
    1
    Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
    Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
    Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
    Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
      Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
      Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
      Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
      Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)

      Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)

      117 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480501
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      117 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта соединительная (32x32 мм) Джилекс 9255 предназначена для соединения труб друг с другом. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Нет необходимости в предварительной подготовке трубы. Работу может осуществлять любой пользователь без использования специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Муфта выполнена из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.