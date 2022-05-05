Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)

Муфта соединительная (32x32 мм) Джилекс 9255 предназначена для соединения труб друг с другом. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Нет необходимости в предварительной подготовке трубы. Работу может осуществлять любой пользователь без использования специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Муфта выполнена из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.