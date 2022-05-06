Угольник Джилекс ПНД 40 /9304/
Арт. X1691480531
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
- Угольник Джилекс предназначен для монтажа углов соединений различных частей трубопроводной конструкции
Преимущества
- Угольник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма угольника облегчает работы по монтажу