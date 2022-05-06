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Угольник Джилекс ПНД 40 /9304/
5.0
2
155 ₽
Фитинги ПНД полиэтиленовые
    Угольник Джилекс ПНД 40 /9304/
    Арт. X1691480531
    5.0
    2
    Угольник Джилекс ПНД 40 /9304/

      Угольник Джилекс ПНД 40 /9304/

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480531
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Джилекс предназначен для монтажа углов соединений различных частей трубопроводной конструкции

        Преимущества

        • Угольник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка
        • Эргономическая форма угольника облегчает работы по монтажу