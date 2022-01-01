Угольник магнитный Smart Solid MAG 615
Арт. X1329113
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Макс. усилие, кг
|34
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Выставляемые углы, град
|30, 45, 60, 75, 90, 135
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Набор
|Нет
- Данные магнитные угольники предназначены для фиксации металлических деталей при сварке, пайке, сборке конструкций. Подходят для работы с круглой трубой, прямоугольной трубой, полосой, уголком, профилями, листовым, сплошным и другими видами металла.
Преимущества:
- Простая установка и снятие
- Точное позиционирование деталей
- Быстрое очищение от стружки и мелких металлических предметов
- Надёжная фиксация деталей
- Сокращение времени работы
- Облегчают монтаж
- Заменяют громоздкие зажимы и струбцины
- Подходят для любых работ с металлическими деталями