Угольник магнитный Smart Solid MAG 615

Преимущества:

Простая установка и снятие

Точное позиционирование деталей

Быстрое очищение от стружки и мелких металлических предметов

Надёжная фиксация деталей

Сокращение времени работы

Облегчают монтаж

Заменяют громоздкие зажимы и струбцины

Подходят для любых работ с металлическими деталями

Данные магнитные угольники предназначены для фиксации металлических деталей при сварке, пайке, сборке конструкций. Подходят для работы с круглой трубой, прямоугольной трубой, полосой, уголком, профилями, листовым, сплошным и другими видами металла.